Главная » #ЖКХ

31 октября в Таганроге планируют запустить котельную на улице Александровской

На чтение 1 мин Просмотров 23 Опубликовано

Работы по запуску отопления в городе продолжаются.

#ЖКХ

На конец дня 30 октября в работе по запуску теплоснабжения остаются 9 домов. Из них 5 МКД обслуживаются модульной котельной на улице Александровской, 68.

«Запуск этой котельной запланирован на 31 октября. Остальные 4 дома подключаются силами управляющих компаний, которые проводят пуско-наладочные мероприятия», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Также специалистам МУП «Городское хозяйство» удалось устранить большинство крупных повреждений тепловых сетей, возникших при первоначальном запуске системы. Однако, работы по восстановлению теплоснабжения ещё ведутся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пер. Тургеневский, 34.

«Коммунальщики прикладывают все усилия, чтобы устранить все проблемы, связанные с подачей тепла», — отметила глава города.

Ранее мы сообщали, что жители Таганрога могут подать заявление о перерасчете оплаты за отопление.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

запуск отопления котельные отопительный сезон Светлана Камбулова
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru