31 октября в Таганроге планируют запустить котельную на улице Александровской

Работы по запуску отопления в городе продолжаются.

На конец дня 30 октября в работе по запуску теплоснабжения остаются 9 домов. Из них 5 МКД обслуживаются модульной котельной на улице Александровской, 68.

«Запуск этой котельной запланирован на 31 октября. Остальные 4 дома подключаются силами управляющих компаний, которые проводят пуско-наладочные мероприятия», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Также специалистам МУП «Городское хозяйство» удалось устранить большинство крупных повреждений тепловых сетей, возникших при первоначальном запуске системы. Однако, работы по восстановлению теплоснабжения ещё ведутся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пер. Тургеневский, 34.

«Коммунальщики прикладывают все усилия, чтобы устранить все проблемы, связанные с подачей тепла», — отметила глава города.

