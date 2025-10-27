30 октября жители Таганрога смогут стерилизовать питомцев по льготным ценам

Для участия в акции необходима предварительная запись. Организатором дня льготной стерилизации выступает донское управление ветеринарии.

В четверг, 30 октября, ветеринарные клиники Ростовской области, работающие при государственной поддержке, проведут специальную акцию по льготной стерилизации домашних питомцев. Стерилизовать собак и кошек можно будет по цене на треть дешевле обычной стоимости.

Акция традиционно проводится в городах и районах Ростовской области в последний четверг каждого месяца.

«Подобные инициативы играют важную роль в решении проблемы бездомных животных, способствуя гуманному регулированию численности кошек и собак», — отмечают специалисты.

Стерилизация полезна не только с общественной точки зрения, но и положительно влияет на здоровье и поведение самого животного. После процедуры питомец становится более спокойным, у него снижаются проявления половых инстинктов — пропадают желание метить территорию, убегать из дома и агрессия.

Кроме того, стерилизация значительно уменьшает риск развития различных заболеваний репродуктивной системы. В большинстве случаев это способствует увеличению продолжительности жизни животного.

Для участия в акции необходима предварительная запись. В государственную ветеринарную лечебницу Таганрога, расположенную по ул. Котлостроительной, 1, можно записаться по телефону: (863)464-49-11.

Фото: donland.ru