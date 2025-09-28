С 29 сентября по 2 октября «Водоканал» Таганрога будет проводить плановые ремонтные работы на водоводе диаметром 1420 мм.

Водоснабжение города ограничат с 08 часов 29 сентября до 08 часов 2 октября.

«В указанный период времени подача технической воды на водоподготовку городскими очистными сооружениями будет осуществляться ограниченным объемом по одному из двух водоводов от водозабора на реке Дон и по единственному водоводу от водозабора на реке Миус», — сообщает «Водоканал» Таганрога.

В ходе ремонтных работ на территории городских очистных сооружений специалистам коммунальной службы предстоит заменить путевой затвор диаметром 800 мм; участок трубопровода подачи воды на смеситель блока очистки диаметром 1200. Также проведут переврезку нового участка водовода технической воды диаметром 1420 мм, протяженностью 620 метров.

Кроме того, ремонтные работы будут вестись на водоводе технической воды в Мясниковском и Неклиновском районах.

Для выполнения указанных работ задействуют 8 бригад общим числом 49 человек и 18 единиц специализированной техники. Ремонт будет проходить в круглосуточном режиме для сокращения времени ограниченной подачи воды.

Подвоз воды организуют по заявкам. Заявки принимает аварийно-диспетчерская служба «Водоканала» по телефону +7 (8634) 31-94-38.

Фото: «Водоканал» Таганрога