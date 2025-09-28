Главная » Город

28 сентября в Таганроге объявлена воздушная опасность, запущена система оповещения

На чтение 1 мин Просмотров 684 Опубликовано

28 сентября вечером на территории города работают силы ПВО. Жителей призвали сохранять спокойствие.

Город

«Внимание! Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам», — сообщила в 21.45 28 сентября глава Таганрога Светлана Камбулова.

Напомним, что глава города публикует информацию о воздушных атаках на своих страницах в соцсетях только в том случае, если есть непосредственная угроза для Таганрога.

