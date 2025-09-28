28 сентября в Таганроге объявлена воздушная опасность, запущена система оповещения

28 сентября вечером на территории города работают силы ПВО. Жителей призвали сохранять спокойствие.

«Внимание! Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам», — сообщила в 21.45 28 сентября глава Таганрога Светлана Камбулова.

Напомним, что глава города публикует информацию о воздушных атаках на своих страницах в соцсетях только в том случае, если есть непосредственная угроза для Таганрога.