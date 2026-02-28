28 февраля в Таганроге снова объявлена ракетная опасность — сирены были включены в 17.22. Одновременно предупреждение появилось в telegram-канале главы города Светланы Камбуловой.

«Внимание, ракетная опасность. Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг. Сохраняйте спокойствие!», — сказано в нем.

Вместе с этим проект «Таганрогский трамвай» сообщил о приостановлении движения всех маршрутов в связи с объявлением воздушной тревоги.

Напомним, что вчера, 27 февраля, ракетная опасность в Таганроге была объявлена в 11.48. Осколками сбитой ракеты поврежден балкон одно из квартир на улице Циолковского.

UPD: в 17.42 объявлен отбой воздушной опасности по Таганрогу — Светлана Камбулова.