27,8 млрд инвестиций привлек Таганрог в 2024 году

Это рекордная цифра за последние 10 лет, сообщила глава города Светлана Камбулова.

На заседании регионального Совета по инвестициям были подведены итоги работы муниципальных образований Ростовской области по улучшению инвестиционного климата за 2024 год. Губернатор Юрий Слюсарь вручил Таганрогу диплом победителя II степени.

Общий объем инвестиций за 2024 год составил 27,8 млрд рублей.

В числе наиболее значимых и успешных инвестиционных проектов: реконструкция трамвайной сети — проект ООО «Синара ГТР-Таганрог»; открытие таганрогского филиала дивизиона прицепной и навесной техники Ростсельмаш; проекты по модернизации, реконструкции, техническому перевооружению на крупных промышленных предприятиях города.

Благодаря реализации инвестиционных проектов в 2024 году в Таганроге создано более 600 новых рабочих мест.

«Отмечу, что администрация города проводит активную политику по развитию инвестиционной деятельности в Таганроге и созданию комфортных условий для бизнеса», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Так, осуществляется сопровождение инвестиционных проектов, инвесторам предлагается льгота по земельному налогу. Приоритетное направление — предоставление Фондом поддержки предпринимательства города Таганрога микрозаймов субъектам МСП «на инвестиционные цели».

«Уверена, что все эти шаги способствуют стабильному экономическому росту и повышают привлекательность города для инвесторов. Не будем останавливаться на достигнутом, продолжим укреплять свою репутацию надежного партнёра для бизнеса и перспективного места для жизни и работы», — отметила глава Таганрога.

Фото таганрогского филиала дивизиона прицепной и навесной техники Ростсельмаш