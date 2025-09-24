Главная » Новости Таганрога

27 сентября Таганрог присоединится к Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб»

На чтение 2 мин Просмотров 53 Опубликовано

24 сентября завершается запись на бесплатные экскурсии в рамках Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб».

Новости Таганрога

В этом году состоится уже девятая по счёту акция. Напомним, что её организатором выступает Туристский информационный центр Омской области, с годами мероприятие приобрело всероссийский статус с международным участием. В прошлом году к акции присоединились участники из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и других стран.

Что представляет собой «Экскурсионный флешмоб»? Это ежегодное мероприятие, в рамках которого в 12.00 по местному времени в городах России и СНГ одновременно начинаются бесплатные экскурсии, лекции, мастер-классы и встречи с интересными личностями.

Цель акции — помочь каждому жителю и гостю нашей страны взглянуть на своё место жительства по-новому, влюбиться в его историю, культуру и современные проекты. Ведь невозможно развиваться, не зная и не любя свой родной край!

В Таганроге состоятся несколько экскурсий. Это «Новые чеховские адреса в Таганроге» от ООО «Судаков Тревел», «Цирк нашего детства», «Чисто классическая история» от Таганрогского музея-заповедника, пешеходная экскурсия «На солнечных часах — счастливые минуты» от Таганрогского художественного музея.

Также можно записаться на различные экскурсии по Ростовской области — к донским скакунам в природный парк «Киммерия» Азовского района, в Старочеркасский музей-заповедник, на экскурсии по Ростову, Новочеркасску, различные дегустации, Южный парк птиц «Малинки».

Для того, чтобы принять участие в акции, надо зайти на официальный сайт, выбрать понравившуюся экскурсию и пройти регистрацию. Еще есть время ближе познакомиться с Таганрогом и Донским краем.

Фото: excursmob.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

акция Таганрог Таганрогский музей-заповедник ТХМ экскурсии
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru