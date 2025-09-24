27 сентября Таганрог присоединится к Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб»

24 сентября завершается запись на бесплатные экскурсии в рамках Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб».

В этом году состоится уже девятая по счёту акция. Напомним, что её организатором выступает Туристский информационный центр Омской области, с годами мероприятие приобрело всероссийский статус с международным участием. В прошлом году к акции присоединились участники из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и других стран.

Что представляет собой «Экскурсионный флешмоб»? Это ежегодное мероприятие, в рамках которого в 12.00 по местному времени в городах России и СНГ одновременно начинаются бесплатные экскурсии, лекции, мастер-классы и встречи с интересными личностями.

Цель акции — помочь каждому жителю и гостю нашей страны взглянуть на своё место жительства по-новому, влюбиться в его историю, культуру и современные проекты. Ведь невозможно развиваться, не зная и не любя свой родной край!

В Таганроге состоятся несколько экскурсий. Это «Новые чеховские адреса в Таганроге» от ООО «Судаков Тревел», «Цирк нашего детства», «Чисто классическая история» от Таганрогского музея-заповедника, пешеходная экскурсия «На солнечных часах — счастливые минуты» от Таганрогского художественного музея.

Также можно записаться на различные экскурсии по Ростовской области — к донским скакунам в природный парк «Киммерия» Азовского района, в Старочеркасский музей-заповедник, на экскурсии по Ростову, Новочеркасску, различные дегустации, Южный парк птиц «Малинки».

Для того, чтобы принять участие в акции, надо зайти на официальный сайт, выбрать понравившуюся экскурсию и пройти регистрацию. Еще есть время ближе познакомиться с Таганрогом и Донским краем.

Фото: excursmob.ru