27 июня, в день школьных выпускных, в Таганроге запретят продавать алкоголь

В Таганроге 27 июня, в день проведения торжественных мероприятий по вручению аттестатов выпускникам 9 и 11 классов городских школ, вводится полный запрет розничной продажи алкогольной продукции, информирует администрация города.

Напомним, данная мера действует в соответствии с положениями областного закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области».

27 июня администрация Таганрога совместно с управлением Роспотребнадзора и правоохранительными органами проведут рейды по соблюдению действующего запрета. Предпринимателям напоминают, что за нарушение указанных требований предусмотрен административный штраф до 300 000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

Ограничение не распространяется на продажу спиртного в кафе и ресторанах.

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