26 марта в Таганроге некоторые улицы остались без электричества

Проводятся плановые и аварийные ремонтные работы.

На трансформаторной подстанции № 77 идет монтаж провода. Без света осталась часть улицы Дзержинского и 15-й Артиллерийский переулок. Ориентировочное время подачи ресурса – 17 часов.

Ремонтные работы проводятся на трансформаторной подстанции № 273. Без электричества остались дома №№ 14, 16, 17\1, 18, 20, 20\1 по улице Шаумяна. Ориентировочное время подачи ресурса – 16 часов.

Плановый ремонт ЮЗЭС проводит на высоковольтной линии в Северном районе. Подача электроэнергии ограничена от переулка 1-го Нового до переулка 7-го Нового, от улицы 4-я Линия до улицы Дачной. Ориентировочное время подачи ресурса – 17 часов.

В связи с производством аварийных работ ограничена подача электроэнергии в районе 6-го и 7-го Новых переулков, 6-го Линейного проезда, улицы Поселковой, улицы Северной, 5-го 4-го Линейных проездов, улицы Рябиновой, улицы Мартеновской, улицы Металлургической, улицы 4-я Линия, 4-го Нового переулка, 20-й, 21-й, 22-й Садовых площадок. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 17 часов.

Фото: Россети Юг из архива

