Главная » #ЖКХ

26 февраля на пять часов отключат электроснабжение некоторых домов и улиц Таганрога

На чтение 1 мин Просмотров 49 Опубликовано

В Таганроге 26 февраля пройдут плановые работы на электросетях, что приведет к временному отключению электроэнергии на некоторых улицах города. Об этом информирует компания ПАО «Россети Юг».

#ЖКХ

Отключение запланировано с 11.00 до 16.00. Без света останутся некоторые объекты и жилые дома. В частности,  котельная на улице Фрунзе 62/3, торговый центр «Андреевский» на улице Петровской, 87, а также здания по улице Фрунзе, 58 и 59. Отключение затронет четную сторону улицы Фрунзе на участке между Красным и Гоголевским переулками, дома по Спартаковскому переулку до Петровской улицы. Также электричество будет отключено в здании на улице Петровской, 89, в Молодежном центре  на улице Петровской, 87, а также в здании по переулку Гоголевскому, 2.

Фото rosseti-yug.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ЖКХ новости отключение света Россети Юг Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru