В Таганроге 26 февраля пройдут плановые работы на электросетях, что приведет к временному отключению электроэнергии на некоторых улицах города. Об этом информирует компания ПАО «Россети Юг».

Отключение запланировано с 11.00 до 16.00. Без света останутся некоторые объекты и жилые дома. В частности, котельная на улице Фрунзе 62/3, торговый центр «Андреевский» на улице Петровской, 87, а также здания по улице Фрунзе, 58 и 59. Отключение затронет четную сторону улицы Фрунзе на участке между Красным и Гоголевским переулками, дома по Спартаковскому переулку до Петровской улицы. Также электричество будет отключено в здании на улице Петровской, 89, в Молодежном центре на улице Петровской, 87, а также в здании по переулку Гоголевскому, 2.

Фото rosseti-yug.ru