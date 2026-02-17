Главная » Новости Ростовской области

25 человек пришлось эвакуировать из многоэтажки Ростова из-за пожара

Причиной возгорания стало неправильное тушение паров воска, который один из жильцов плавил на кухне.

Вчера в Ростове огнеборцы ликвидировали пожар в одной из квартир в многоэтажном доме на улице Кривоноса. Из-за ЧП пришлось эвакуировать 25 жильцов дома. Подробности рассказали в МЧС РО.

«Огонь вспыхнул на третьем этаже, в квартире, на кухне которой плавили воск. Пары воска воспламенились, и мужчина попытался остудить его водой, но не учел последствия физического процесса», — рассказали в ведомстве, напомнив, что горячие воск, бензин, масла нельзя заливать водой, так как их плотность меньше. Они всплывают и, продолжая гореть, растекаются, увеличивая площадь возгорания.

В доме на Кривоноса в Ростове 24 пожарных потушили пламя на 20 квадратных метрах с помощью шести единиц техники. К счастью, никто не пострадал, хозяевам квартиры квартиры нанесен существенный ущерб.

Фото: соцсети МЧС РО

новости пожар происшествия Ростовская область
