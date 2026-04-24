25 апреля Таганрог присоединится к Всероссийскому субботнику

25 апреля Таганрог присоединится к Всероссийскому субботнику — масштабной акции, объединяющей жителей сотен городов по всей стране. Акция стартует в 09.00.

Основной площадкой станет сквер «Почтовый» на пересечении переулка Мечниковского и улицы Фрунзе, 38. Там соберутся местные жители, чтобы убрать мусор, подмести дорожки, побелить деревья.

Во время субботника будут работать волонтеры. Они не только помогут в проведении уборки, но и проинформируют жителей о Всероссийском голосовании по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2027 году.

Напомним, на выбор горожан представлено три сквера: «Клятва юности» (между домами №№ 51 и 61 по ул. Фрунзе); «Школьный» (ул. Москатова, 2–2) и «Михайловский» (ул. Михайловская, 51–1). По данным на вечер 24 апреля, лидирует сквер «Клятва юности», набравший 523 голоса.

«Весна — время обновления, и лучший способ ощутить это — выйти вместе на улицы родного города. Приглашаю всех желающих принять участие. Вместе мы сделаем наш город чище и лучше!», — обратилась к горожанам глава Таганрога Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказывали о том, что жители Таганрога высадили на улицах города 240 деревьев и около 290 кустарников.

