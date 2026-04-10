В мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья были вовлечены более 300 юных таганрожцев

В Таганроге завершилась серия мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню здоровья. Акции, прошедшие в городе с 6 по 8 апреля, были ориентированы как на молодежь, так и на взрослых жителей города, сделав акцент на профилактике заболеваний и формировании ответственного отношения к собственному здоровью.

Ключевой площадкой для работы с подростками стали городские библиотеки, где совместно с медицинскими работниками были организованы тематические встречи. Специалисты наркологического диспансера и врачи кабинета по работе с больными ВИЧ‑инфекцией Таганрогской городской поликлиники в формате открытого диалога рассказали школьникам о мерах профилактики ВИЧ‑инфекции и наркомании, путях передачи вируса, распространенных мифах и реальных рисках, а также о том, куда можно обратиться за анонимной помощью в Таганроге.

Отдельный информационный блок провели педиатры, обсудив с ребятами принципы здорового питания, важность режима дня, двигательной активности и способы формирования стрессоустойчивости в период экзаменов. Всего в этих встречах приняли участие более 300 учащихся.

Параллельно для взрослого населения была организована акция «Будь уверен в своем тонометре». Специалисты Таганрогского филиала ФБУ «Ростовский центр стандартизации, метрологии и испытаний» (Ростовский ЦСМ) на безвозмездной основе проверяли точность показаний домашних приборов для измерения артериального давления. Метрологи не только контролировали работу устройств, но и консультировали граждан по правильной эксплуатации, хранению и своевременной поверке тонометров. За три дня акции было проверено более 300 бытовых приборов.

«Прошедшие в Таганроге мероприятия в очередной раз доказали свою востребованность у горожан всех возрастов. Все они направлены на главную цель — популяризацию здорового образа жизни и повышение осведомленности таганрожцев в вопросах здоровьесбережения», — прокомментировали прошедшие мероприятия глава Таганрога Светлана Камбулова.

Фото: канал в МАХ Светланы Камбуловой