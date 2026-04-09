Глава Таганрога обсудила с коллективом ТАНТК им. Бериева городские проблемы

Светлана Камбулова отметила ценность прямого общения с горожанами.

Глава Таганрога Светлана Камбулова провела очередную встречу с коллективом ТАНТК им. Г. М. Бериева, в ходе которой обсудила с сотрудниками актуальные городские вопросы. По ее словам, диалог, как и прежде, получился открытым и предметным.

Ранее, в ходе предыдущей встрече работники предприятия поднимали проблемы восстановления уличного освещения на улице Свободы, корректировки расписания общественного транспорта в соответствии с графиком работы завода, увеличения количества автобусов на маршруте № 13, а также благоустройства городских пляжей. Значительная часть этих вопросов уже решена, что демонстрирует эффективность совместной работы, подчеркнула глава города.

ТАНТК им. Г. М. Бериева является градообразующим предприятием, где занято свыше 5 тысяч человек. Особо Светлана Камбулова отметила молодых специалистов, которые активно участвуют в обсуждении развития Таганрога, поскольку их жизнь и работа неразрывно связаны с городом.

«Во время сегодняшней встречи мы вновь обсудили вопросы, которые действительно волнуют людей каждый день. Такие разговоры особенно ценны: они дают нам прямую обратную связь, помогают лучше понять потребности горожан и оперативно реагировать на возникающие проблемы», — рассказала глава Таганрога.

Она подчеркнула, что, несмотря на важность обращений в соцсетях, прямое общение остается незаменимым инструментом для понимания реальной ситуации. Глава города поблагодарила руководителя предприятия Николая Савицких и всех сотрудников за активное участие в субботниках и конструктивную позицию. Все поступившие предложения взяты в проработку, а совместная работа по улучшению городской среды будет продолжена, подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото: канал в МАХ Светланы Камбкловой.

