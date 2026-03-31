«Весна. Дети. Безопасность»: Госавтоинспекция провела с таганрогскими школьниками профилактическую беседу

Акцент был сделан на неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.

В Таганроге в рамках акции «Весна. Дети. Безопасность» сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу с детьми в школьном лагере № 6. Мероприятие направлено на снижение детского травматизма на дорогах в весенний период.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Таганрогу Лилия Игнатенко рассказала школьникам о наиболее частых нарушениях Правил дорожного движения среди несовершеннолетних и разъяснила возможные последствия таких действий.

Особый акцент был сделан на необходимости неукоснительного соблюдения правил. «Внимательность на дороге — залог безопасности каждого, а последствия нарушений могут быть очень серьезными», — подчеркнула инспектор. Встреча прошла в формате диалога: дети активно задавали вопросы и делились собственными наблюдениями.

Подобные профилактические беседы являются частью системной работы по воспитанию у подрастающего поколения ответственного поведения на проезжей части.

Фото: ТГ-канал Госавтоинспекции РО

