Таганрог получит более 788 млн рублей на реализацию программ по новым нацпроектам

В Таганроге с 2025 года началась реализация семи региональных программ в рамках трех новых национальных проектов, утвержденных Указом Президента РФ. Эти проекты, рассчитанные на 11 лет, станут основным инструментом развития городской среды и социальной сферы.

«Финансирование мероприятий в Таганроге на 2026 год составит 788,2 млн рублей из бюджетов всех уровней, что на 67% превышает объем средств, выделенных на 2025 год. Программы реализуются в рамках нацпроектов «Семья», «Молодежь и дети» и «Инфраструктура для жизни», — рассказала глава города Светлана Камбулова.

Так, в 2026 году сфере инфраструктуры по нацпроекту запланировано продолжение реставрации театра им. А.П. Чехова, плановый ремонт городских дорог и благоустройство сквера «Клятва юности».

Значительная часть средств направлена на поддержку семей. Молодым семьям до 35 лет при рождении третьего и последующих детей положена единовременная выплата в 300 000 рублей. Для беременных студенток очной формы обучения, вставших на учет, введена новая мера поддержки в размере 100 000 рублей. Дети из многодетных семей получат 50% компенсации оплаты обучения.

Также расширяется программа социальных контрактов для помощи в открытии своего дела и поиске работы, развивается служба проката вещей первой необходимости для новорожденных. Для старшего поколения будут расширены услуги ухода на дому и программы активного долголетия, включая движение «Серебряный волонтер».

В сфере образования продолжится финансирование работы советников по воспитанию во всех школах города, а также выплаты классным руководителям и наставникам.

Всего в Ростовской области в рамках новых национальных проектов утверждено 44 региональные программы.

Фото из архива