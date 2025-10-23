Главная » #ЖКХ

23 октября отключат свет на 15 улицах Таганрога

23 октября в Таганроге в связи с проведением плановых работ на электросетях останутся без света жители некоторых улиц города. Об этом сообщает ПАО «Россети Юг».

С 9.00 до 16.00 отключат электричество на улице Горького, в переулках Шефском, Перекопском, Донбассовском, Безымянном.

С 10.00 до 16.00 останутся без света жители улиц Железнодорожной, Литейной, Мало-Почтовой, Шлаковой, Трубопрокатной (к пер. Пионерскому и ул. Дзержинского), домов №№ 11/10, 111/22, 111/24, 111/40, 137А по улице Дзержинского. А также переулков 3-го и 5-го Артиллерийских, Пионерского, Линейного.

