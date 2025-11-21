Афиша Таганрога: что можно посмотреть на выходных и следующей неделе

Поздняя осень набирает свои обороты — в Таганроге установилась промозглая погода, не особо располагающая к прогулкам. Но можно их сделать интересными, посетив наши учреждения культуры. Вас ждут разноплановые мероприятия на любой вкус и возраст.

Выставки, лекцию и концерты предлагает Чеховская библиотека. Таганрогский художественный музей проведет увлекательную пешеходную экскурсию.

В музеях Таганрогского музея-заповедника состоятся тематические экскурсии, музыкальные программы, мастер-классы для детей. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой осенний маршрут с нашей афишей.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

26 ноября в 18 часов — спектакль «Онегин».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96).

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 69)

Продолжает работу персональная выставка живописи Елены Истоминой «И в каждом миге красота!». Открытие 22 ноября в 15 часов.

26 ноября в 13 часов — лекция «Русская литература 21-го века: проблемы, поиски, отражения». Ростовское региональное отделение Союза писателей России представляет доктор филологических наук, профессор Людмила Малюкова. Желающие получить советы по совершенствованию литературного мастерства могут принести свои произведения в печатном варианте в двух экземплярах.

26 ноября в 16 часов — концерт студентов кафедры сольного пения Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова, класс профессора Татьяны Шорлуян.

Малый выставочный зал (ул. Петровская, 96)

24 ноября начнет работу выставка декоративно-прикладного творчества Элины Барсеговой и фоторабот Артема Абакумова «Зимние истории». Открытие выставки 30 ноября в 14 часов.

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

25 ноября в 15 часов — трансляция из концертного зала имени П.И. Чайковского. Государственный театр танца «Казаки России» из Липецка представит фольклорное наследие различных казачьих регионов страны — от Дона и Черного моря до Сибири и Дальнего Востока.

Дом Чайковских (ул. Греческая, 156-б)

23 ноября в 14 часов — вечер памяти преподавателя таганрогской Детской школы искусств Галины Грековой.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56)

22 ноября в 12 часов — увлекательное путешествие «Таганрог художественный» — по местам, связанным с именитыми деятелями искусства в Таганроге. Тел. для записи: 8-918-536-40-78, 8-918-531-36-66.

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

22 ноября с 11 до 16 часов — экскурсии по выставке «Донбасс непокоренный», совместной с Донецким республиканским краеведческим музеем.

22 ноября в 16 часов — литературно-музыкальная программа «Вечер английской музыки» в исполнении муниципального камерного оркестра Таганрога (руководитель — Игорь Тронов).

23 ноября с 11 до 16 часов — работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

22 ноября в 10 часов — тематическая экскурсия «Я матери целую руки…».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50)

Со вторника по воскресенье — экскурсии по экспозиции музея. Сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи.

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

23 ноября в 16 часов — историко-музыкальный вечер «В гостях у классики». Дуэт «Резонанс» — Дмитрий Верин (кларнет), Татьяна Казарьянц (фортепиано) и артист Ростовского музыкального театра Владимир Кемечерджиев (альт).

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

22 и 23 ноября в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

22 ноября в 14 часов — обзорная экскурсия по музею «Секреты доброй улыбки» с просмотром отрывков из кинофильмов по произведениям И.Д. Василенко.

23 ноября в 12 часов — тематическая экскурсия «И.Д. Василенко — писатель, влюбленный в Таганрог».

Музей А.А. Дурова (пер. А. Глушко, 44, тел. 8 (8634) 61-40-31)

Ежедневно с 10 до 17 часов (кроме понедельника) — выставка «Цирк нашего детства». Экспонаты из собрания Таганрогского музея-заповедника и предметы частной коллекции артиста цирка Дмитрия Артемьева.

Фото Сергея Плишенко