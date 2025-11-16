Главная » Новости Ростовской области

22 вражеских БПЛА сбили над Ростовской областью вечером и ночью

На чтение 1 мин Просмотров 83 Опубликовано

Прошлым вечером и нынешней ночью беспилотники ВСУ атаковали северные районы Ростовской области.

Новости Ростовской области

«Наши военные успешно отразили массированную воздушную атаку на донской регион. БПЛА уничтожены в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском районах», — сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

К счастью, и на этот раз обошлось без пострадавших. Информация о последствиях на земле уточняется.

По данным Минобороны РФ, в период с 19 часов 15 ноября до 7 часов 16 ноября, над территорией России было сбито 93 украинских БПЛА самолетного типа, из них 22 — над территорией Ростовской области.

Напомним, в ночь на 15 ноября российская ПВО перехватила и уничтожила 17 вражеских дронов.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака беспилотников новости Ростовская область СВО
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru