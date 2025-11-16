22 вражеских БПЛА сбили над Ростовской областью вечером и ночью

Прошлым вечером и нынешней ночью беспилотники ВСУ атаковали северные районы Ростовской области.

«Наши военные успешно отразили массированную воздушную атаку на донской регион. БПЛА уничтожены в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском районах», — сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

К счастью, и на этот раз обошлось без пострадавших. Информация о последствиях на земле уточняется.

По данным Минобороны РФ, в период с 19 часов 15 ноября до 7 часов 16 ноября, над территорией России было сбито 93 украинских БПЛА самолетного типа, из них 22 — над территорией Ростовской области.

Напомним, в ночь на 15 ноября российская ПВО перехватила и уничтожила 17 вражеских дронов.

Фото из архива