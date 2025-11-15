Массированную атаку вражеских БПЛА отразили в двух районах Ростовской области

В ночь на 15 ноября украинские БПЛА уничтожены в Чертковском и Шолоховском районах.

«Пострадавших среди людей нет. Информация о последствиях на земле уточняется», — рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над территорией России уничтожено и перехвачено 64 БПЛА самолетного типа, из них 17 — над территорией Ростовской области.

Напомним, в ночь на 14 ноября 7 вражеских БПЛА были сбиты в Каменском, Чертковском, Шолоховском, Усть-Донецком, Боковском и Миллеровском районах. Также обошлось без пострадавших.

Фото из архива