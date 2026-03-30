213 млн рублей направят на ремонт 10 км автодороги Таганрог — Федоровка

Участок трассы Таганрог – Фёдоровка отремонтируют в Неклиновском районе в текущем году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает официальный портал донского правительства.

Ремонту подлежит отрезок трассы протяженностью 9,9 километра — от села Марьевка до села Ефремовка (с 20-го по 30-й километр). На эти цели из бюджета выделено более 213 миллионов рублей. В рамках проекта подрядная организация выполнит комплекс работ по укреплению дорожного основания и укладке нового покрытия из горячего асфальтобетона, а также нанесет горизонтальную разметку.

«Заключить контракт планируется к началу апреля, а завершить весь комплекс работ необходимо до 30 сентября текущего года. В данном случае важно в первую очередь укрепить основание дороги, — отметила заместитель губернатора Алена Беликова.

Приведение этого участка в нормативное состояние улучшит транспортную доступность для жителей нескольких населенных пунктов района. Данный объект является частью системной работы областных властей по модернизации региональной дорожной сети в соответствии с актуальными требованиями.

