20 сентября в Таганроге состоится конкурс вареньеваров

Открытый городской конкурс среди тех, кто умеет и любит варить варенье, пройдет в приморском городе уже в третий раз. Участие бесплатное.

Организаторы необычного состязания — мастерская вкусов «Сделано в Скараманговке» и китайская чайная «Горький Мао».

«Первый конкурс придумала и провела в 2023 году Анна Коваленко из «Горький Мао» и пригласила нас судьями. Конкурс прошёл прекрасно, мы решили продолжать. В прошлом году провели его уже совместно», — рассказали участники сообщества ВК «Сделано в Скараманговке»

Условия конкурса простые: каждый желающий может представить до трех образцов варенья, которое разделят на две части. Одну часть будет пробовать профессиональное жюри, вторую — выставят на открытую дегустацию для гостей, они смогут проголосовать за понравившиеся образцы. Оценивается не только вкус, но и внешний вид варенья, а также оформление и подача.

По итогам двух голосований определят победителей.

В рамках мероприятия состоится ставший уже традиционным конкурс детских рисунков. Тема этого года — «Пчёлки».

«Именно благодаря этим полосатым красавицам мы можем кушать вкусный мёд и любоваться прекрасными цветами, которые они опыляют», — поясняют организаторы.

Конкурсы состоятся 20 сентября в 12 часов в китайской чайной «Горький Мао», пер. Гоголевский, 17 В.

Вопросы по участию можно задать в WhatsApp или Телеграм: 8 (961) 302-18-32 (Ирина, «Сделано в Скараманговке»), 8 (905) 439-65-84 (Анна, «Горький Мао»).

Фото: ВК «Сделано в Скараманговке»

