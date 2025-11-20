2-летний малыш погиб на пожаре в одном из хуторов Ростовской области

Ребенок в момент ЧП был без присмотра взрослых.

Трагедия произошла в хуторе Слободском Семикаракорского района Ростовской области, сообщили в региональном МЧС.

Возгорание произошло в частном дома на 4 кв. метрах, огнем была повреждена мебель и комната. Пожар успели потушить до приезда пожарных, однако 2-летний ребенок, находившийся в момент ЧП без присмотра взрослых, погиб.

Обстоятельства происшествия установят дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Фото: МЧС РО