19 октября в двух районах Таганрога устраняют утечки на водоводе

19 октября городской «Водоканал» ведет аварийно-восстановительные работы на улицах 3-я Линия и Александровской.
Утечку коммунальная служба устраняет по адресу: улица 3-я Линия, 3. Водоснабжение ограничено на улицах Воскова, Халтурина, Солодухина, Бабушкина, Социалистической до 17 часов.
Работы ведутся по адресу: Александровская, 149. Вода подается пониженным давлением в Центральном районе Таганрога, на улицах Свободы, Водопроводной, Кислородной площади, ориентировочно до 18 часов.
Фото из архива
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».