19 октября в двух районах Таганрога устраняют утечки на водоводе

На чтение 1 мин Просмотров 64 Опубликовано

19 октября городской «Водоканал» ведет аварийно-восстановительные работы на улицах 3-я Линия и Александровской.

Утечку коммунальная служба устраняет по адресу: улица 3-я Линия, 3. Водоснабжение ограничено на улицах Воскова, Халтурина, Солодухина, Бабушкина, Социалистической до 17 часов.

Работы ведутся по адресу: Александровская, 149. Вода подается пониженным давлением в Центральном районе Таганрога, на улицах Свободы, Водопроводной, Кислородной площади, ориентировочно до 18 часов.

