19 детей-сирот из Таганрога получили квартиры

Квартиры для детей-сирот были приобретены городом путём участия в долевом строительстве многоквартирного жилого комплекса в Ростове-на-Дону.

Ранее еще 13 ребят получили ключи от благоустроенных квартир в Таганроге.

Квартиры приобретаются, как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. Муниципалитет также активно участвует в долевом строительстве многоквартирных домов и домов блокированной застройки. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

На приобретение квартир для 47 детей-сирот в 2025 году выделено более 185 млн рублей. По итогам проведенных закупок, заключен 41 муниципальный контракт, 32 квартиры уже предоставлены. Еще 6 контрактов заключат в текущем году. Все жилые помещения будут предоставлены до конца 2025 года по мере принятия квартир в муниципальную собственность.

«Эта работа остаётся приоритетной задачей администрации города. Понимаем, что для детей-сирот очень важно получить собственное жилье», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

