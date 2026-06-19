Житель Кубани проведет 11 лет в колонии за жестокое убийство в Ростове

В Ростове суд приговорил 30-летнего жителя Краснодарского края к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за зверское убийство мужчины в донской столице.

Преступление было совершено в октябре прошлого года. По данным пресс-службы регионального Следкома, фигурант, будучи пьяным, находился на территории частного домовладения в Советском районе Ростова. Там между ним и его 39-летним знакомым вспыхнул конфликт. В ходе ссоры злоумышленник ударил потерпевшего обухом топора по голове, а затем взял два ножа и нанес ими множественные ранения в разные части тела. От полученных травм мужчина скончался на месте. После убийства подозреваемый скрылся, однако уже на следующий день его задержали и заключили под стражу.

«Судом мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также ограничение свободы на срок 2 года», — сообщили в ведомстве.

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Фото rostov.sledcom.ru