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16-летний подросток утонул на Зеленом острове в Ростове

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10 июля в Ростове-на-Дону спасатели извлекли из реки Дон тело 16-летнего подростка.

Новости Ростовской области

Трагедия произошла на Зеленом острове, сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области. Обстоятельства случившегося выясняются.

С начала купального сезона в регионе утонул 21 человек, среди них трое несовершеннолетних.

В МЧС России напомнили о правилах безопасности на воде: выбирать только проверенные и оборудованные для купания места, не оставлять детей без присмотра, избегать употребления алкоголя во время отдыха у воды.

Фото: ГУ МЧС России по РО

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Таганрогская правда

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