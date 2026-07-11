16-летний подросток утонул на Зеленом острове в Ростове

10 июля в Ростове-на-Дону спасатели извлекли из реки Дон тело 16-летнего подростка.

Трагедия произошла на Зеленом острове, сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области. Обстоятельства случившегося выясняются.

С начала купального сезона в регионе утонул 21 человек, среди них трое несовершеннолетних.

В МЧС России напомнили о правилах безопасности на воде: выбирать только проверенные и оборудованные для купания места, не оставлять детей без присмотра, избегать употребления алкоголя во время отдыха у воды.

Фото: ГУ МЧС России по РО