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В Ростовской области, на реке Чир, утонул 16-летний подросток

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Второй несовершеннолетний госпитализирован после происшествия на реке Чир.

Новости Ростовской области

3 июля в станице Каргинской Боковского района Ростовской области произошла трагедия на реке Чир. Двое подростков отправились купаться в месте, не оборудованном для отдыха. Очевидец обнаружил одного из юношей на берегу без сознания, после чего выяснилось, что второй парень остался в воде.

«На место происшествия прибыли спасатели. В ходе поисков из реки извлекли тело 16-летнего подростка. Второй пострадавший, 17 лет, был доставлен в больницу, где проходит обследование», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

С начала купального сезона 2026 года в Ростовской области утонули уже 16 человек, включая двоих несовершеннолетних. Большинство несчастных случаев произошло в местах, не предназначенных для купания.

Спасатели напоминают: не купайтесь в необорудованных местах и не оставляйте детей у воды без присмотра. Даже спокойный на первый взгляд водоем может представлять смертельную опасность.

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

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Таганрогская правда

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