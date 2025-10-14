Главная » Город

15 октября в Таганроге стартует отопительный сезон

15 октября в Таганроге начинается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписала глава города Светлана Камбулова.

Согласно документу, отопительный период для детских образовательных, медицинских учреждений, организаций культуры и иных объектов соцсферы по заявкам руководителей в теплоснабжающие организации начнется уже завтра.

«Для жилищного фонда, в котором собственники помещений не обозначили условия определения даты начала отопительного периода, а также, если тепловая энергия подается по сети централизованного теплоснабжения начало отопительного сезона определено с 15 октября», — говорится в постановлении.

Для подачи тепла в многоквартирные дома управляющие компании или уполномоченные лица должны подать заявку в теплоснабжающую организацию.

Также в документе рекомендовано теплоснабжающим организациям по требованию потребителей направлять своих представителей для выяснения причин предоставления услуг ненадлежащего качества, составления акта и принятия мер по устранению выявленных неисправностей.

