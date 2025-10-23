13 украинских БПЛА ночью атаковали Ростовскую область

В ночь на 23 октября 13 вражеских беспилотников атаковали два района Ростовской области. Разрушений и пострадавших нет.

Силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районах, сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь.

«Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал он в своем telegram-канале.

Как сообщает Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 56 – в Белгородской, 22 – в Брянской, 21 – в Воронежской, 14 – в Рязанской, 13 – в Ростовской, по 2 – в Тамбовской, Волгоградской, Орловской, Калужской, 1 – в Курской областях. 4 БПЛА сбиты на территорией Республики Крым.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 22 октября 3 БПЛА уничтожено ночью в одном из районов Ростовской области.

Фото из архива