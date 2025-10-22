Главная » Новости Ростовской области

Три БПЛА уничтожено ночью в одном из районов Ростовской области

В ночь на 22 октября в одном из районов Ростовской области сбито 3 вражеских беспилотника. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Как сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь, силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском районе.

«Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал он в своем telegram-канале.

По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Из них 8 уничтожены в Брянской, 4 – в Ленинградской, 2 – в Новгородской, по одному – в Орловской, Тверской  и Тульской областях. По 3 БПЛА сбито в Ростовской, Псковской областях и Республике Крым. Еще 3 – над акваторией Черного и 4 – над акваторией Азовского морей.

Ранее мы рассказали, что 21 октября на Дону после атаки БПЛА остались без света 3 тысячи жителей, без газа – 42 дома.

