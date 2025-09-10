Главная » #ЖКХ

13 сентября в Таганроге пройдет первый осенний субботник

13 сентября в Таганроге пройдет субботник в рамках начавшегося осеннего месячника чистоты, который продлится до 11 октября. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

#ЖКХ

Уборка планируется на территории всего города: в скверах, дворах многоквартирных домов и других общественных пространствах. К мероприятиям будут подключаться предприятия города, образовательные учреждения, депутаты. Жители Таганрога тоже могут присоединиться и внести свой вклад в благоустройство.

13 сентября субботник начнется в 10.00, он пройдет в переулке 2-м Новом, 53-55.

Ранее мы рассказали, что вдоль Чеховской набережной Таганрога прошла уборка прибрежной полосы.

Фото из архива

