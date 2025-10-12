12 октября в Таганроге остались без водоснабжения более десяти улиц

Городской «Водоканал» устраняет аварии на сетях водоснабжения в трех районах Таганрога. По всем точкам работы планируется завершить до 16 часов.

Порыв на водоводе устраняют по адресу: ул. Трудовых Резервов, 4/1. Вода подается пониженным давлением в районе, ограниченном ул. Трудовых Резервов, ул. Свободы.

Аварийно-восстановительные работы ведутся по адресу: Мариупольское шоссе, 43. Без воды остались жители ул. Галицкого, ул. Айвазовского, Мариупольского шоссе, ул. Чайковского.

Также утечку ликвидируют по адресу: ул. М. Набережная, 14. Водоснабжение ограничено в пер. М. Садовом, ул. М. Набережная, Биржевом спуске, пер. Контрольном, ул. А. Крюйса, ул. Социалистической.