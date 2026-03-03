11 лет лишения свободы получил житель Дона за теракт на железной дороге

Три года в тюрьме, а затем колония строгого режима — такой приговор вынес Южный окружной военный суд 22-летнему ростовчанину. Его признали виновным в совершении террористического акта.

По данным пресс-службы УФСБ России по Ростовской области, инцидент произошел в мае 2024 года. Житель донской столицы, по заданию неизвестного пользователя Telegram, за 400 долларов США поджег релейный шкаф сигнальной установки. Это произошло на участке Северо-Кавказской железной дороги.

Следственный отдел Ростовского ЛУ МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Суд назначил фигуранту наказание в виде 11 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Изображение от Mateus Andre на Freepik