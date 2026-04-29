1 мая парки Таганрога открывают весенне-летний сезон

Основные мероприятия, посвященные открытию сезона, с 1 по 3 мая состоятся в парке культуры и отдыха им. М. Горького.

В Таганроге подготовили обширную программу на майские праздники. С 1 по 3 мая гостей ждут мастер-классы, игры для детей, выставки и творческие занятия. Все мероприятия на открытом воздухе будут проводиться с соблюдением действующих мер безопасности.

Что ждет таганрожцев и гостей города в парке им. М. Горького?

1 мая в 11:00 начнется праздничная программа «Навстречу мечте!», посвященная открытию летнего сезона. С 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00 в арт-пространстве «Таганрогский трамвай» пройдет мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Чтобы Вы улыбнулись». На Главной аллее парка с 11:00 до 12:00 можно будет сделать «Первомайский аквагрим». В Шахматном павильоне в то же время состоится игровая программа «Мелодии детства» по песням В.Я. Шаинского.

С 12:00 до 15:00 в арт-пространстве «Таганрогский трамвай» состоится мастер-класс по основам робототехники от компьютерной академии «ТОР». В 14:00 в Шахматном павильоне откроется выставка стендовых моделей и военно-исторических миниатюр, приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

2 мая с 10:00 до 12:00 в арт-пространстве «Таганрогский трамвай» пройдет мастер-класс «Душа народа в ремесле». С 12:00 до 17:00 там же продолжится мастер-класс по робототехнике от академии «ТОР». В Шахматном павильоне с 11:00 до 12:00 для детей организуют игровую программу, посвященную традициям и забавам прошлых времен.

3 мая в 10:00–12:00 в арт-пространстве «Таганрогский трамвай» повторят мастер-класс «Душа народа в ремесле». В Шахматном павильоне с 11:00 до 12:00 пройдет игровая программа «Экопарк», посвященная 220-летию со дня основания парка.

Фото Сергея Плишенко