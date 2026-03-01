1 марта христиане Таганрога отмечают праздник Торжество Православия

1 марта, в первое воскресенье Великого поста, в Таганроге, как и во всей России, православные христиане празднуют Торжество Православия. Этот праздник имеет звучное и красивое название и напоминает нам о мудрости женщин.

Праздник связан с VII Вселенским Собором, на котором состоялось осуждение иконоборчества как ереси, а созвала этот Собор в 787 году царица Ирина – первая в многовековой истории Римской империи женщина, которая после смерти мужа-императора стала полновластной правительницей огромной страны.

Однако после Ирины власть в империи снова оказалась в руках мужчин, императоров-иконоборцев. Навсегда ересь иконоборчества была побеждена церковью только в 843 году, тогда и возник праздник Торжество Православия. Это была заслуга императрицы Феодоры, вдовы императора Феофила, ярого иконоборца. Память святой благоверной царицы Феодоры, восстановившей почитание святых икон, празднуется 24 февраля. А Торжество Православия с 843 года отмечается в первое воскресенье Великого поста, поскольку самое первое его празднование пришлось именно на первое великопостное воскресенье.

Сегодня после Божественной литургии во всех православных храмах был отслужен особый молебен — чин Торжества Православия. В Никольском храме Таганрога, в последовавшей после молебна проповеди, настоятель храма иеромонах Маврикий (Звягинцев) рассказал о традиции в праздник Торжества Православия выносить из ризниц монастырей и храмов для всеобщего поклонения все святыни – иконы, мощи святых. И напомнил о том, что иконы, мощи святых и сами святые являются не источниками, но проводниками Божьей благодати.

У отца Маврикия – много послушаний, он, в частности, древлехранитель Ростовской-на-Дону епархии. Поэтому и к святыням у него – особое отношение.

В Никольском храме для всеобщего поклонения до окончания завтрашней утренней службы выставлены многие святыни: частицы Покрова и Ризы Пресвятой Богородицы, мощевики, иконы с мощевиками равноапостольной Нины, великомученицы Варвары, блаженной Ксении Петербургской, трех святителей (Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Василия Великого), грузинских святых, в том числе преподобного Гавриила Самтаврийского, блаженного Василия и других святых.

А Пурим в этом году евреи празднуют с вечера 2 марта до вечера 3 марта. Этот праздник напоминает о событиях, произошедших за несколько столетий до рождества Христова. Персидский царь принял решение об уничтожении всего еврейского народа. А спасла свой народ от истребления царица Эсфирь (Эстер). Впоследствии именно еврейский народ дал человечеству Пресвятую Богородицу, и, разумеется, и Она сама, и Её Сын, Иисус Христос, отмечали этот праздник.

Антон Сахновский, фото автора