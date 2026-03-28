С началом дачного сезона врачи напоминают о необходимости позаботиться не только об урожае, но и о собственном здоровье, так как активная работа на участке сопряжена с рядом инфекционных рисков.

О том, какие болезни чаще всего угрожают дачникам и как от них защититься, рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист «ИНВИТРО» Андрей Поздняков.

Основную опасность для дачников представляют инфекционные заболевания, которые могут передаваться через укусы насекомых, загрязненную воду, почву или из-за несоблюдения правил гигиены. Риск заражения возрастает в период активных садово-огородных работ.

Одной из самых серьезных угроз являются клещи. Их сезон активности в России начинается в марте-апреле, когда среднесуточная температура превышает +6 °C. Укус клеща может привести к заражению боррелиозом или клещевым энцефалитом. По данным прошлого года, боррелиями были заражены около 25–30% клещей, что делает эту инфекцию наиболее распространенной. Клещевой энцефалит встречается реже, но протекает тяжелее и может вызывать серьезные осложнения. Также эти членистоногие способны переносить возбудителей риккетсиозов, анаплазмоза, эрлихиоза и бабезиоза.

В южных регионах, включая Ростовсую область, встречаются клещи, переносящие вирусы геморрагических лихорадок — редких, но опасных для жизни заболеваний.

Не менее распространены кишечные инфекции, которые дачники могут подхватить через немытые руки, овощи и фрукты с грядки или неочищенную воду. Летом часто встречаются бактериальные инфекции, такие как дизентерия и сальмонеллез. Актуальны и паразитарные заболевания — аскаридоз, энтеробиоз, лямблиоз, передающиеся через загрязненные почву, воду и продукты.

Кроме того, при купании в стоячих водоемах или использовании нефильтрованной воды существует риск заражения энтеровирусами, включая вирус Коксаки, или вирусным гепатитом A, вспышки которого часто приходятся на лето и начало осени.

Отдельную опасность представляет работа с землей, где могут обитать возбудители столбняка — бактерии клостридии. Они способны проникнуть в организм через любую рану или ссадину. Для непривитых или давно не ревакцинированных людей столбняк представляет смертельную угрозу: при тяжелой форме летальность достигает 50%. Заболевание характеризуется сильнейшими мышечными спазмами, которые в критических случаях могут привести к остановке дыхания.

Чтобы минимизировать риски, эксперт рекомендует соблюдать простые, но эффективные правила профилактики.

«Необходимо тщательно мыть руки с мылом, особенно перед едой, и всегда мыть овощи и фрукты. Для питья, приготовления пищи и гигиены следует использовать только безопасную воду — фильтрованную, кипяченую или бутилированную. На природе важно защищаться от клещей, надевая закрытую одежду, применяя репелленты и проводя самоосмотры после прогулок. Крайне важно следить за своевременной вакцинацией и ревакцинацией против столбняка», — советует специалист.

