Жителям Дона рекомендуют проверить результаты группировки земельных участков

На территории Ростовской области в 2026 году будет проведена очередная государственная кадастровая оценка земельных участков.

В рамках подготовки к проведению государственной кадастровой оценки ГБУ РО «Центр содействия развитию имущественно-земельных отношений Ростовской области» (ГБУ РО) осуществлена группировка (сегментация) земельных участков, вошедших в предварительный перечень объектов оценки.

Чтобы избежать ошибок в определении кадастровой стоимости, жителя Дона рекомендуют проверить результаты группировки земельных участков и в случае наличия замечаний направить их в ГБУ РО.

Проверить результаты группировки земельных участков можно на официальном сайте ГБУ РО в разделе «Деятельность / Кадастровая оценка / Декларации об объектах недвижимости» / Группировка (сегментация) объектов недвижимости — https://razvitie-ro.donland.ru/activity/34102/.

Помните, от величины кадастровой стоимости зависит размер уплачиваемых вами налогов.

Контакты ГБУ РО «Центр содействия развитию имущественно-земельных отношений Ростовской области»: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. 27-я линия, 3; телефоны: +7(863) 200-09-38, 200-09-39, 200-09-31; e-mail: razvitie-ro@yandex.ru

Изображение от xb100 на Freepik