Главная » Новости Ростовской области

Жителям Дона рекомендуют проверить результаты группировки земельных участков

На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

На территории Ростовской области в 2026 году будет проведена очередная государственная кадастровая оценка земельных участков.

Новости Ростовской области

В рамках подготовки к проведению государственной кадастровой оценки ГБУ РО «Центр содействия развитию имущественно-земельных отношений Ростовской области» (ГБУ РО) осуществлена группировка (сегментация) земельных участков, вошедших в предварительный перечень объектов оценки.

Чтобы избежать ошибок в определении кадастровой стоимости, жителя Дона рекомендуют проверить результаты группировки земельных участков и в случае наличия замечаний направить их в ГБУ РО.

Проверить результаты группировки земельных участков можно на официальном сайте ГБУ РО в разделе «Деятельность / Кадастровая оценка / Декларации об объектах недвижимости» / Группировка (сегментация) объектов недвижимости — https://razvitie-ro.donland.ru/activity/34102/.

Помните, от величины кадастровой стоимости зависит размер уплачиваемых вами налогов.

Контакты ГБУ РО «Центр содействия развитию имущественно-земельных отношений Ростовской области»: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. 27-я линия, 3; телефоны: +7(863) 200-09-38, 200-09-39, 200-09-31; e-mail: razvitie-ro@yandex.ru

Изображение от xb100 на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru