Жителям Дона рассказали о самых частых схемах вовлечения молодёжи в кибермошенничество

Эксперты Сбера предупредили жителей Дона о новых схемах мошенников, которые все чаще вовлекают в преступную деятельность детей и подростков.

За последние два года число несовершеннолетних, пострадавших или втянутых в финансовые махинации, выросло на треть. По данным пресс-службы Юго-Западного Сбербанка, только с января по август 2025 года банк помог сохранить от злоумышленников более 547 млн рублей почти 600 клиентов. У каждого третьего посетителя южных отделений, обращающегося за разблокировкой подозрительной операции, подтверждается факт социальной инженерии: мошенники убеждали клиентов передать все семейные сбережения или взять кредит.

Одна из распространенных схем строится на доверии детей в игровых мирах. Через чаты в играх, соцсетях или мессенджерах злоумышленники предлагают выгодно обменять игровую валюту, редкие виртуальные предметы или скины. Ребенка убеждают тайно взять телефон родителя, зайти в банковские приложения и перевести деньги, а также оформить кредиты по инструкциям мошенников.

Другая схема предполагает звонок от имени госорганов, например Росфинмониторинга или ФНС, когда ребенку сообщают о неучтенных ценностях родителей и угрозе уголовного преследования. Под предлогом «спасения» семьи все деньги и драгоценности принуждают передать курьеру для «официальной декларации».

Третья схема нацелена на подростков от 14 лет: под бытовым предлогом, таким как доставка посылки от Почты России или получение товара с маркетплейса, у них выманивают код из СМС для авторизации на Госуслугах. Затем другой участник схемы, представляясь сотрудником госпортала, запугивает жертву оформлением кредитов для финансирования экстремизма или ВСУ, что якобы грозит уголовной ответственностью, и заставляет перевести сбережения на «безопасный счет» или передать деньги курьеру.

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников отметил:

«Раньше на уловки мошенников чаще попадались люди среднего и пожилого возраста. Сегодня это всё больше подростки и молодёжь, которых активно вовлекают в теперь уже и уголовно наказуемые схемы дропперства».

Сбер предотвращает мошенничества благодаря антифрод-системе, которая распознает и приостанавливает подозрительные операции, а также благодаря бдительности сотрудников.

Эксперты банка выявили фразы, которые часто используют клиенты под влиянием мошенников: «Мне запретили рассказывать»; «Если расскажу — будет хуже»; «Это не ваше дело, я сам/сама разберусь»; «Я всё делаю правильно, просто подожди/доверься»; «Я сейчас не могу объяснить, потом всё расскажу/узнаешь».

Число пострадавших или вовлечённых в мошенничество детей, по данным Сбера, за два года выросло более чем на 30%.

Специалисты рекомендуют родителям обсуждать с детьми финансовую безопасность, подчеркивая, что пароли, коды из СМС и банковские карты — это неприкосновенная личная территория, а сотрудники банка никогда не просят совершать действия с деньгами. Также полезно договориться о кодовом слове семьи, которое ребенок должен попросить назвать, если кто-то представляется родителем и просит что-то сделать с финансами.

«Важно создавать доверительную атмосферу, чтобы в непонятной ситуации ребенок обращался к близким, а не к незнакомцам в сети», — отмечают эксперты.

Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky 4.0