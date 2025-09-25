Режим рабочего времени — одно из ключевых условий трудового договора. Но в практике организаций иногда возникают ситуации, когда сотруднику вынужденно изменяют установленный график. В таких случаях законность действий работодателя зависит от соблюдения строгой процедуры и наличия объективных причин.

О правах сотрудников при изменении режима работы рассказали в Государственной инспекции по труду в Ростовской области.

Согласно статье 100 Трудового кодекса РФ, режим рабочего времени включает продолжительность рабочей недели, время начала и окончания работы, время перерывов, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. Этот режим устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка (ПВТР) или трудовым договором, если для конкретного работника он отличается от общих правил.

Если условие о режиме работы включено в трудовой договор, его изменение возможно: по соглашению сторон (статья 72 ТК РФ); по инициативе работодателя в одностороннем порядке при наличии определенных условий (статья 74 ТК РФ).

Когда работодатель может изменить режим работы без согласия сотрудника?

Согласно статье 74 ТК РФ, работодатель может в одностороннем порядке изменить условия трудового договора (кроме трудовой функции) только в случае изменения организационных или технологических условий труда.

Организационные изменения:

изменения в структуре управления организации;

внедрение новых форм организации труда (бригадные, арендные, подрядные и др.).

Технологические изменения:

внедрение новых технологий производства;

внедрение новых машин, станков, механизмов;

усовершенствование рабочих мест;

разработка новых видов продукции;

введение новых или изменение технических регламентов.

«Важно понимать, что простое желание работодателя изменить график работы недостаточно — должны быть объективные причины. При проверках или судебных разбирательствах работодатель обязан доказать необходимость и правомерность изменений. Если таких причин нет, изменение условий трудового договора признается незаконным», — комментирует Ольга Баташева, руководитель Государственной инспекции по труду в Ростовской области.

Когда изменение режима работы незаконно?

Если работодатель пытается изменить режим работы при отсутствии организационных или технологических причин, его действия признаются неправомерными. Также нарушением считается:

изменение условий труда без уведомления за два месяца;

непредложение доступных вакансий при отказе работника;

изменение трудовой функции под видом изменения режима работы.

