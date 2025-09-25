Режим рабочего времени — одно из ключевых условий трудового договора. Но в практике организаций иногда возникают ситуации, когда сотруднику вынужденно изменяют установленный график. В таких случаях законность действий работодателя зависит от соблюдения строгой процедуры и наличия объективных причин.
О правах сотрудников при изменении режима работы рассказали в Государственной инспекции по труду в Ростовской области.
Согласно статье 100 Трудового кодекса РФ, режим рабочего времени включает продолжительность рабочей недели, время начала и окончания работы, время перерывов, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. Этот режим устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка (ПВТР) или трудовым договором, если для конкретного работника он отличается от общих правил.
Если условие о режиме работы включено в трудовой договор, его изменение возможно: по соглашению сторон (статья 72 ТК РФ); по инициативе работодателя в одностороннем порядке при наличии определенных условий (статья 74 ТК РФ).
Когда работодатель может изменить режим работы без согласия сотрудника?
Согласно статье 74 ТК РФ, работодатель может в одностороннем порядке изменить условия трудового договора (кроме трудовой функции) только в случае изменения организационных или технологических условий труда.
Организационные изменения:
- изменения в структуре управления организации;
- внедрение новых форм организации труда (бригадные, арендные, подрядные и др.).
- Технологические изменения:
- внедрение новых технологий производства;
- внедрение новых машин, станков, механизмов;
- усовершенствование рабочих мест;
- разработка новых видов продукции;
- введение новых или изменение технических регламентов.
«Важно понимать, что простое желание работодателя изменить график работы недостаточно — должны быть объективные причины. При проверках или судебных разбирательствах работодатель обязан доказать необходимость и правомерность изменений. Если таких причин нет, изменение условий трудового договора признается незаконным», — комментирует Ольга Баташева, руководитель Государственной инспекции по труду в Ростовской области.
Когда изменение режима работы незаконно?
Если работодатель пытается изменить режим работы при отсутствии организационных или технологических причин, его действия признаются неправомерными. Также нарушением считается:
- изменение условий труда без уведомления за два месяца;
- непредложение доступных вакансий при отказе работника;
- изменение трудовой функции под видом изменения режима работы.
