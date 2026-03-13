Жителя Дона привлекли к уголовной ответственности за демонстрацию запрещенной татуировки

В Егорлыкском районе Ростовской области возбуждено уголовное дело против местного жителя. Мужчину подозревают в неоднократной публичной демонстрации запрещенной символики.

Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летнего мужчины по части 1 статьи 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций). По данным следствия, в 2025 году подозреваемый, находясь в общем дворе жилого дома в станице Егорлыкской, публично показывал на своем теле символику экстремистского характера, информирует Следком по региону.

Как установили правоохранители, ранее этот мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия и имеет судимость.

«Несмотря на неоднократные предупреждения полиции и административное правонарушение, гражданин продолжил свою противоправную деятельность. Публично демонстрируя запрещенную символику и атрибутику, он призывал жителей станицы к ненависти и вражде между различными социальными группами», — прокомментировали инцидент в донском главке.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия, расследование продолжается. Максимальное наказание по указанной части инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

Ранее мы рассказывали, что 11 лет лишения свободы получил житель Дона за теракт на железной дороге.

Фото: ГУ МВД России по РО

