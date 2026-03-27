Жители Ростовской области предложили более 750 территорий для благоустройства

Жители Ростовской области проявили высокую активность, предложив более 750 общественных территорий для возможного благоустройства.

Эти инициативы станут основой для формирования списка объектов, которые вынесут на народное онлайн-голосование в апреле 2026 года, информирует портал донского правительства.

С 12 по 26 марта дончане через специальную платформу направляли свои предложения по созданию комфортной городской среды. Среди поступивших заявок — идеи по реконструкции существующих парков, созданию новых зон отдыха, обустройству дворов, установке детских площадок и модернизации освещения. Не все предложенные территории соответствуют критериям проекта по местоположению и масштабам, однако часть из них после модерации в муниципалитетах, которая продлится до 7 апреля, будет включена в список для голосования.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко отметил важность гражданской вовлеченности:

«Активность граждан и их стремление к преобразованию своих городов и поселков являются ключевыми показателями успешности не только голосования, но и всего национального проекта «Инфраструктура для жизни». Важно учитывать мнение жителей и реализовывать их инициативы в конкретных проектах. Создание комфортных и красивых населенных пунктов — это общая цель, которую можно достичь только через совместные усилия».

Отметим, что ежегодно в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на Дону благоустраивается свыше 150 общественных пространств. В этом году голосование пройдет в шестой раз для отбора объектов на 2027 год. По сложившейся практике, в нем традиционно участвуют около 500 тысяч жителей региона.

