Жители Дона смогут исполнять детские мечты через мини-приложение в МАХ

Жители Донского региона теперь могут присоединиться к благотворительной акции «Елка желаний» прямо в мессенджере МАХ. С декабря для этого доступны специальный чат-бот и мини-приложение, о чем сообщила социальная сеть «ВКонтакте».

Новости Ростовской области

«Через чат-бот можно отправлять сообщения, получать уведомления и отслеживать статус исполнения желания. В специальном мини-приложении пользователи смогут выбирать детские мечты, знакомиться с историями ребят и одним нажатием становиться их исполнителями», – пояснили в источнике.

Акция, организованная по инициативе «Движения Первых» и «Росмолодежи», помогает исполнить заветные желания детей от 3 до 17 лет, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. За семь лет существования проекта счастливыми стали уже 320 тысяч ребят.

В правительстве Ростовской области уточнили, что на Дону акция будет проходить до 28 февраля 2026 года. Родителям или законным представителям детей, желающим подать заявку на участие, необходимо сделать это до 20 декабря текущего года.

Иллюстрация: страница МАХ в ВК

Мессенджер МАХ новости Ростовская область
Таганрогская правда

