Жители Дона могут стать участниками восьмого потока бесплатной лидерской программы Архитекторы.рф

Прием заявок уже открыт. Восьмой поток объединит 100 специалистов из разных регионов России.

Программу реализует ДОМ.РФ при поддержке Минстроя и Правительства России по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

К участию приглашают граждан России с высшим образованием и опытом в сфере городского развития. Присоединиться к программе могут не только архитекторы и градостроители, но и социологи, экологи, экономисты, юристы, специалисты по туризму и коммуникациям. В этом году список специальностей расширен: добавлены педагоги, математики, транспортные планировщики, филологи и археологи.

Как отметил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов, сегодня перед отраслью стоит масштабная задача — к 2030 году создать 200 мастер-планов. Ее успех напрямую зависит от кадрового потенциала, поэтому программа нацелена на объединение экспертов разных компетенций.

Добавим, в этом году в правилах конкурсного отбора произошли изменения. Помимо анкеты и профессионального портфолио, кандидатам предстоит подготовить эссе и предоставить рекомендательные письма. Успешные участники первого этапа пройдут видеоинтервью, а финалистов определит экспертная комиссия.

Победителей ждет девятимесячная образовательная программа: очные модули, исследовательские экспедиции по России и зарубежью, лекции, тренинги, работа в проектных группах.

Заявки принимаются до 12 апреля включительно на сайте.

