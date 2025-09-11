Главная » #Официально

Жителей Таганрога призвали быть бдительными и осторожными в дни выборов

И напомнили, как вести себя при обнаружении подозрительных предметов в транспорте и общественных местах.

В связи с сохраняющейся возможностью совершения террористических актов на территории города администрация Таганрога и руководство УМВД России по Таганрогу призывают жителей к соблюдению бдительности, осторожности и немедленном информировании правоохранительных органов при обнаружении подозрительных предметов в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, оставленных без присмотра.

В случае обнаружения подозрительных предметов в салоне общественного транспорта (автобусах, маршрутном такси) необходимо:

  • не трогать их, сообщить водителю об обнаруженном предмете (пакет, сумка и т.д.). Попросить водителя остановить транспортное средство и пассажиров покинуть салон, отойти на безопасное расстояние (50-100 м), при этом отключить сотовый телефон, так как взрывное устройство может быть активизировано от радиосигналов мобильного телефона;
  • отойдя на безопасное расстояние – немедленно сообщить оперативному дежурному УМВД России по Таганрогу по телефону «02» или в ближайшее отделение полиции.

В случае обнаружения подозрительных предметов в общественном месте (помещения, рынки, вокзалы, стадион, автобусные остановки, парки и т.д.) необходимо:

  • не трогать обнаруженный подозрительный предмет;
  • сообщить гражданам, о том, что Вами обнаружен подозрительный предмет, в котором возможно находится взрывное устройство;
  • попросить граждан отойти на безопасное расстояние (50 — 100 м), либо покинуть помещение, при этом пользоваться сотовыми телефонами запрещено;
  • отойдя на безопасное расстояние, немедленно сообщить в УМВД России по городу Таганрогу по тел. «02» или в ближайшее отделение полиции.

Сообщение производите только через телефоны обычной проводной телефонной сети. Сотовым телефоном пользоваться запрещено.

«Своевременное реагирование и сообщение в органы внутренних дел позволит предотвратить угрозу совершения террористических актов и спасти не только вашу жизнь, но и жизнь ваших родных и близких», — говорится в обращении.

Телефоны:

  • УМВД России по Таганрогу — 02, 8-8634-632-220, 383-986;
  • Отдел в Таганроге УФСБ России по РО — т. 8-8634-383-523;
  • ЕДДС Таганрога — 112.
