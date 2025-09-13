Главная » Новости Ростовской области

Жителей Дона поздравили с днем рождения Ростовской области

На чтение 2 мин Просмотров 16 Опубликовано

13 сентября глава донского региона Юрий Слюсарь принял участие в праздничном мероприятии, приуроченном ко дню рождения Ростовской области, где вручил государственные награды дончанам.

Мероприятие прошло в ростовском Государственном музыкальном театре, его участниками стали представители  муниципалитетов и участники кадровой программы «Герои Дона».

Юрий Слюсарь отметил, что праздник – отличная возможность вспомнить историю донской земли и людей, которые прославили ее своим трудом.

«Будем сохранять и развивать всё лучшее, укреплять промышленный потенциал, помогать аграриям, которые, несмотря на капризы погоды, обеспечивают продовольственную безопасность Дона и всей страны. Будем поддерживать людей труда. Их успехи – это сила и благополучие Ростовской области», — подчеркнул глава донского региона.

С теплыми словами поздравлений к жителям Дона также обратились и федеральные политики. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила официальное приветствие, которое зачитал первый зампредседателя Совфеда Андрей Яцкин. Она отметила вклад Ростовской области в развитие страны и её особую роль как одного из наиболее динамично развивающихся субъектов России. А также выразила уверенность, что власти региона и впредь будут делать все для улучшения качества жизни на Дону.

Председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий озвучил поздравление от председателя Госдумы Вячеслава Володина, который подчеркнул, что на Дону живут трудолюбивые и неравнодушные люди, которые бережно сохраняют культуру и приумножают традиции.

Присутствующих также поздравили полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, спикер Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко и митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Фото donland.ru

