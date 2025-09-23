В Ростовской области поместили под домашний арест 23-летнего жителя Морозовского района, который пытался поджечь автомобиль, принадлежащий якобы «пособнику террористов», сообщает региональное ГУ МВД.

Полицейские задержали парня в тот момент, когда он уже облил машину дизельным топливом. Как позже выяснилось, около 10 дней фигуранту позвонил якобы оператор мобильной связи, который предложил произвести определенные действия для продления обслуживания телефонного номера. В ходе беседы парень сообщил код, который пришел ему на телефон.

«После этого разыгрался настоящий спектакль, в котором приняли мошенники, выдавая себя за сотрудников банков, служб безопасности и других ведомств, угрожали подозреваемому тем, что он якобы спонсирует экстремистские формирования. После они принудили мужчину к совершению денежных переводов для проверки причастности к преступлениям. В общей сложности он перевел 500 тысяч рублей на счета аферистов», — пишет источник.

В завершении, звонившие поручили фигуранту поджечь автомобиль якобы «пособника террористов», чтобы избежать наказания. Парень купил 25 литров дизельного топлива, пришел на стоянку и, получив инструкции по выбору определенной машины, облил ее горючей жидкостью.

Сейчас в отношении жителя Морозовского района возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение чужого имущества.

Фото ГУ МВД по РО