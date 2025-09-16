Главная » Новости Ростовской области

Житель Дона попался с уловом раков на реке Койсуг

На чтение 1 мин Просмотров 60 Опубликовано

В Ростовской области сотрудники транспортной полиции задержали 35-летнего жителя Батайска, который занимался незаконной ловлей пресноводных раков, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

Браконьера обнаружили во время рейда на реке Койсуг. Для ловли раков в запрещенном месте он использовал драгирующее орудие «сак», которым тралил дно. У нарушителя изъяли 124 выловленных экземпляра. Сумма ущерба превысила 28 тысяч рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области в реке Сухой Еланчик утонул рыбак.

Фото пресс-службы УТ МВД России по СКФО

браконьер новости происшествия раки Ростовская область
