В Ростовской области в реке Сухой Еланчик утонул рыбак

12 сентября в Ростовской области 71-летний мужчина утонул в реке Сухой Еланчик, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Трагедия произошла в хуторе Ковыльном Матвеево-Курганского района. Мужчина отправился на рыбалку, с которой не вернулся домой. Спустя некоторое время его тело извлекли из воды спасатели. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Сотрудники МЧС напоминают донским рыбакам об осторожности: нельзя заходит в воду в незнакомых местах, о месте и времени возвращения с рыбалки следует сообщать близким, а если собираетесь рыбачить с лодки – надевайте спасательный жилет.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области трехлетний малыш упал с четвертого этажа.

Фото из архива