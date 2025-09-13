Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области в реке Сухой Еланчик утонул рыбак

На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

12 сентября в Ростовской области 71-летний мужчина утонул в реке  Сухой Еланчик, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Трагедия произошла в хуторе Ковыльном Матвеево-Курганского района. Мужчина отправился на рыбалку, с которой не вернулся домой. Спустя некоторое время его тело извлекли из воды спасатели. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Сотрудники МЧС напоминают донским рыбакам об осторожности: нельзя заходит в воду в незнакомых местах, о месте и времени возвращения с рыбалки следует сообщать близким, а если собираетесь рыбачить с лодки – надевайте спасательный жилет.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области трехлетний малыш упал с четвертого этажа.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область рыбак утонул
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru