Женщина-водитель пыталась скрыться от сотрудников ДПС, гнавшихся за ней из Аксайского района до Ростова

В Ростовской области женщина на иномарке отказалась выполнить требование инспекторов ДПС об остановке, что привело к продолжительной погоне, которая началась в Аксайском районе и завершилась на территории Ворошиловского района Ростова. Выяснилось, что у женщины отсутствовали водительские права.

Попытка остановить красный автомобиль марки Changan была предпринята сотрудниками Госавтоинспекции Аксайского района. Однако водитель проигнорировал законное требование и продолжил движение. Организовав преследование, инспекторы проследовали из Аксайского района в сторону Батайска, а затем в направлении Ростова-на-Дону. Для оказания содействия были привлечены сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции. Остановить транспортное средство удалось лишь на территории Ворошиловского района Ростова. За рулем находилась женщина, которая управляла автомобилем без водительского удостоверения.

В отношении водителя составлен административный материал по статье 12.25 КоАП РФ. На место происшествия был вызван супруг женщины, который сообщил, что она состоит на специализированном учете в медицинском учреждении. Сотрудники Госавтоинспекции доставили ее на медицинское освидетельствование. По данному факту проводится проверка.

