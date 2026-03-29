Главная » Новости Ростовской области

Женщина-водитель пыталась скрыться от сотрудников ДПС, гнавшихся за ней из Аксайского района до Ростова

На чтение 1 мин Просмотров 41 Опубликовано

В Ростовской области женщина на иномарке отказалась выполнить требование инспекторов ДПС об остановке, что привело к продолжительной погоне, которая началась в Аксайском районе и завершилась на территории Ворошиловского района Ростова. Выяснилось, что у женщины отсутствовали водительские права.

Новости Ростовской области

Попытка остановить красный автомобиль марки Changan была предпринята сотрудниками Госавтоинспекции Аксайского района. Однако водитель проигнорировал законное требование и продолжил движение. Организовав преследование, инспекторы проследовали из Аксайского района в сторону Батайска, а затем в направлении Ростова-на-Дону. Для оказания содействия были привлечены сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции. Остановить транспортное средство удалось лишь на территории Ворошиловского района Ростова. За рулем находилась женщина, которая управляла автомобилем без водительского удостоверения.

В отношении водителя составлен административный материал по статье 12.25 КоАП РФ. На место происшествия был вызван супруг женщины, который сообщил, что она состоит на специализированном учете в медицинском учреждении. Сотрудники Госавтоинспекции доставили ее на медицинское освидетельствование. По данному факту проводится проверка.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru